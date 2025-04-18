Hyundai планирует рекордные продажи в США, несмотря на новые импортные пошлины. Компания делает ставку на локальное производство и обновленный модельный ряд.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai не планирует снижать обороты на американском рынке, несмотря на введение новых импортных пошлин. Компания, уже четыре года подряд бьющая рекорды продаж в США, намерена продолжить эту тенденцию и в 2025 году.

Ключевым элементом стратегии стали масштабные инвестиции в американское производство. Завод в Джорджии стоимостью $21 млрд, изначально предназначенный только для электромобилей, теперь будет выпускать и гибридные модели. Это позволит избежать части тарифного бремени и удовлетворить растущий спрос на такие автомобили.

В текущем году Hyundai делает ставку на новые модели — обновленный внедорожник Palisade и электрический Ioniq 9. В 2024 году бренд реализовал в США 836 802 автомобиля, показав рост на 4,4%. Руководство уверено, что грамотная дилерская политика и локальное производство помогут сохранить положительную динамику.