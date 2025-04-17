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Huawei и SAIC запускают новый бренд электромобилей Shangjie
Huawei и SAIC Motor объявили о создании совместного бренда электромобилей Shangjie. Первая модель стоимостью около 150 000 юаней (1692000 руб.) появится на рынке уже осенью этого года.

Китайский технологический гигант Huawei расширяет свое присутствие на автомобильном рынке. В партнерстве с автопроизводителем SAIC компания создала новый бренд Shangjie, который войдет в альянс Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA). Это уже пятая автомобильная марка в экосистеме Huawei.  

На презентации в Шанхае представители компаний раскрыли детали сотрудничества. SAIC инвестирует в проект 6 миллиардов юаней (около 739 миллионов евро). Для разработки и производства электромобилей выделят отдельную команду из более 5000 специалистов. Бренд получит в распоряжение современные производственные мощности SAIC, а в перспективе — собственный завод.  

Первая модель Shangjie выйдет осенью 2024 года. Характеристики пока не разглашают, но источники сообщают, что автомобиль создадут на базе Roewe ES39. Ориентировочная цена составит 150 000 юаней (1692000 руб.), что сделает его самым доступным электрокаром в линейке HIMA.  

Альянс Huawei и SAIC охватывает полный цикл — от проектирования до продаж и обслуживания. Бренд сделает ставку на стильный дизайн, передовые технологии и качество вождения. Основной целевой аудиторией станут молодые покупатели.  

Продажи будут идти через действующую дилерскую сеть HIMA, куда уже входят бренды Aito, Luxeed, Stelato и Maextro. Партнерство технологической компании с автопроизводителем усиливает конкуренцию на быстрорастущем китайском рынке электромобилей.

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#китай #huawei #электромобили #saic #hima #shangjie
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