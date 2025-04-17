AMD вслед за NVIDIA пострадала от санкций против Китая. Ущерб может составить до 800 миллионов долларов, что составляет половину годовой чистой прибыли компании.

Вслед за NVIDIA компания AMD раскрыла масштаб ущерба от новых экспортных ограничений США. Финансовые потери оценили в $800 млн, что равно 50% чистой прибыли за 2024 год.

Проблемы возникли из-за ужесточения правил поставок графических процессоров MI308 в Китай. AMD пришлось списать запасы, заморозить контракты и создать резервы — все это серьезно ударило по балансу.

Ограничения распространяются не только на Китай, но и на ряд других юрисдикций. Это вынуждает компании экстренно перестраивать логистику и искать новые рынки сбыта.

Ситуация усугубляется общей напряженностью в торговых отношениях США и Китая. NVIDIA ранее предупредила инвесторов о возможных потерях в $5,5 млрд, и теперь стало ясно — отрасль ждет сложный период.