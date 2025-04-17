Вслед за NVIDIA компания AMD раскрыла масштаб ущерба от новых экспортных ограничений США. Финансовые потери оценили в $800 млн, что равно 50% чистой прибыли за 2024 год.
Проблемы возникли из-за ужесточения правил поставок графических процессоров MI308 в Китай. AMD пришлось списать запасы, заморозить контракты и создать резервы — все это серьезно ударило по балансу.
Ограничения распространяются не только на Китай, но и на ряд других юрисдикций. Это вынуждает компании экстренно перестраивать логистику и искать новые рынки сбыта.
Ситуация усугубляется общей напряженностью в торговых отношениях США и Китая. NVIDIA ранее предупредила инвесторов о возможных потерях в $5,5 млрд, и теперь стало ясно — отрасль ждет сложный период.