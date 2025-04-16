Завод TSMC в Аризоне привлекает крупные заказы от технологических компаний после введения пошлин Трампа. В ответ на высокий спрос, TSMC планирует повысить цены на 4-нм чипы на 30%.

Завод TSMC в Аризоне становится важным игроком на рынке полупроводников. В условиях неопределенности, вызванной пошлинами Трампа, компании стремятся размещать заказы на чипы, произведенные в США.

Согласно информации от DigiTimes, такие технологические гиганты, как Apple, AMD и NVIDIA, начали активно размещать заказы на чипы в Аризоне. Ранее закупка чипов из США считалась высокозатратной, но теперь компании стремятся избежать последствий тарифов. TSMC намерена повысить цены на 4-нм чипы на 30% из-за значительного увеличения спроса.

Завод в Аризоне имеет мощность от 20 000 до 30 000 пластин в месяц, и этого недостаточно для удовлетворения текущих потребностей рынка. Это создает проблемы в цепочке поставок, так как TSMC не ожидала такого наплыва заказов. В условиях неопределенности компании ищут способы обеспечить свои производственные процессы, что делает TSMC ключевым поставщиком.

Недавно NVIDIA объявила о планах инвестировать 500 миллиардов долларов в США, а TSMC будет основным поставщиком чипов для этого проекта. AMD также подтвердила, что их серверные процессоры проходят тестирование на заводе в Аризоне. Несмотря на наличие Intel как местного производителя, интерес к его услугам остается низким, что подчеркивает доминирование TSMC в текущих условиях.