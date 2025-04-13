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WP: США и Китай приближаются к экономическому краху из-за экономического противостояния
Экономические отношения между США и Китаем достигли критической точки, что может привести к серьезным последствиям. Эксперты предупреждают о рисках, связанных с эскалацией торговой войны.

В последние недели экономические отношения между Соединенными Штатами и Китаем стали более напряженными, чем когда-либо прежде. Обе страны, отказываясь идти на уступки, рискуют столкнуться с серьезным экономическим кризисом, который может затронуть не только их, но и глобальную экономику.

По данным The Washington Post, отказ президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина от компромиссов в торговых переговорах создает угрозу экономического краха. Аналитики подчеркивают, что взаимные пошлины на импорт, введенные обеими странами, могут привести к «фундаментальному переупорядочиванию мировой экономики». С начала 2025 года США начали вводить тарифы на китайские товары, которые к апрелю достигли 104%. В ответ Китай увеличил свои пошлины до 84%, а затем до 125%.

Ситуация перешла в стадию, когда обе стороны пытаются выяснить, кто из них первым уступит. Трамп заявляет, что тарифы останутся в силе до тех пор, пока Пекин не согласится на сделку. Китай, в свою очередь, утверждает, что не боится конфликта, но и не желает его. Внутренние источники в Китае сообщают, что подготовка к ответным мерам началась еще до инаугурации Трампа, однако скорость и масштаб действий американской стороны стали неожиданностью для китайских дипломатов.

Трамп также сообщил, что США приостанавливают переговоры с Китаем, пока не будет достигнуто соглашение по тарифам. Пекин ответил на это отказом поддаваться давлению. Эксперты указывают на сложность ситуации, в которой Трампу предстоит одновременно урегулировать конфликт с Пекином и наладить отношения с союзниками, пострадавшими от новых пошлин.

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#сша #китай #экономика #торговая война #тарифы
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