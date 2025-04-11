Несмотря на отсутствие в бета-программе Samsung, Galaxy Tab S9 FE уже работает под управлением One UI 7. Утечка демонстрирует раннюю версию обновления.

Пользователь под ником @Alfaturk16 опубликовал доказательства работы One UI 7 на Galaxy Tab S9 FE. Устройство 2023 года, не включенное в официальную бета-программу Samsung, получило тестовую сборку с апрельским патчем безопасности.

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Сборка занимает около 3,6 ГБ и демонстрирует основные нововведения One UI 7. Видео показывает перемещенную панель поиска, NowBar и другие изменения интерфейса. Некоторые анимации работают с задержками, что объясняется использованием процессора Exynos 1380 и нагрузкой от записи экрана.

Официальное обновление для Tab S9 FE ожидается в июне. Для сравнения, флагманские Tab S9, S9+ и S9 Ultra должны получить One UI 7 уже в мае. Утечка свидетельствует, что разработчики активно тестируют систему даже на устройствах среднего уровня.