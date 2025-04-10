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Дата-центры Amazon, Google и Microsoft истощают водные ресурсы засушливых регионов
Amazon, Microsoft и Google продолжают расширять центры обработки данных в районах с дефицитом воды. Их охлаждение требует огромных ресурсов, что вызывает протесты местных жителей.

Технологические корпорации активно строят центры обработки данных в регионах, где вода и так в дефиците. Несмотря на растущую критику, Amazon, Microsoft и Google продолжают расширять свою инфраструктуру, потребляя миллионы кубометров воды ежегодно.  

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Согласно исследованию SourceMaterial и The Guardian, в мире уже работают 38 дата-центров в засушливых зонах, а еще 24 находятся в стадии строительства. В планах компаний — увеличить их количество на 78%, чтобы удовлетворить растущий спрос на облачные сервисы и искусственный интеллект.  

Особенно острая ситуация сложилась в Испании. В регионе Арагон Amazon строит три новых центра, которые получат право забирать около 756 тыс. кубометров воды в год — столько же уходит на орошение 233 гектаров кукурузных полей. Местные активисты из группы Tu Nube Seca Mi Río («Твое облако сушит мою реку») требуют ввести мораторий на строительство, утверждая, что дата-центры расходуют слишком много ресурсов.  

Компании обещают компенсировать ущерб. Amazon заявляет, что к 2030 году станет «водоположительной», то есть будет возвращать в природу больше воды, чем потребляет. Microsoft и Google также поставили аналогичные цели. Однако бывший менеджер Amazon по устойчивому развитию Натан Вангуси сомневается в эффективности таких программ: «Я говорил, что это неэтично. Компенсация не решает проблему на местах».  

В США ситуация не лучше. Google строит шесть новых дата-центров в засушливых штатах, включая Аризону, где уже действует два центра Meta*. Один из объектов Google в Месе имеет разрешение на забор 5,5 млн кубометров воды в год — столько же потребляет 23 тысячи жителей. Компания утверждает, что не будет использовать весь объем, перейдя на воздушное охлаждение, но критики считают эти заявления недостаточными.  

Пока технологические гиганты инвестируют в «зеленые» инициативы, их расширение в засушливых регионах продолжается. Вопрос в том, смогут ли они действительно снизить нагрузку на водные ресурсы или их обещания останутся лишь маркетинговой уловкой.  

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#microsoft #google #amazon #экология #дата-центры #водный кризис
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