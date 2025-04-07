Vivo представила новый смартфон X200 Ultra, который сочетает в себе стильный дизайн и продвинутую камеру. Устройство обещает высокую производительность и множество инновационных функций.

Сегодня Хан Боксяо, менеджер по продукции компании Vivo, анонсировал выход нового смартфона X200 Ultra. Устройство выделяется своим слегка изогнутым корпусом и классическим дизайном, который получил название «профессиональный V-образный сингл». Презентация состоялась на весенней конференции, запланированной на 21 апреля.

Vivo X200 Ultra оснащен двумя чипами для обработки изображений — VS1 и V3+. Основная камера включает три модуля: два по 50 Мп с сенсорами 1/1,28" и один на 200 Мп с сенсором 1/1,4". Эти камеры предлагают различные фокусные расстояния и оптическую стабилизацию, что позволяет снимать видео в формате 4K на скорости 120 кадров в секунду. Инженеры компании также внедрили технологию сверхлегкой призмы и новые тональные фильтры, что значительно улучшает качество фотографий.

Кроме того, X200 Ultra имеет 6,82-дюймовый дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор устройства превышает 6000 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт, а также беспроводную зарядку. Смартфон защищен от воды по стандарту IP68 и оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

На презентации также продемонстрировали образцы портретной съемки, выполненные с помощью камеры X200 Ultra. Хан Боксяо отметил, что устройство использует классические фокусные расстояния для портретной съемки, что позволяет добиться естественного размытия и высококачественных изображений. В дополнение к этому, был анонсирован внешний вид модели X200s.