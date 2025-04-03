Hyundai предупредила дилеров о возможном повышении цен на автомобили в США. Новые пошлины могут добавить $3000-6000 к стоимости моделей.

Американские покупатели Hyundai могут вскоре столкнуться с неприятным сюрпризом — ростом цен на новые автомобили. Причиной стали вводимые администрацией США 25% пошлины на импорт, которые добавят к стоимости машин от $3000 до $6000.

Интересно, что это происходит несмотря на масштабные инвестиции Hyundai в американское производство. Компания вложила $21 млрд в строительство завода в Джорджии, но даже это не спасло от последствий новых тарифов.

Внутренние документы производителя, с которыми ознакомились журналисты, подтверждают: дилеры уже получили уведомления о готовящемся пересмотре ценников. Изменения затронут автомобили, поставленные после 2 апреля.

Особенно чувствительным повышение окажется для покупателей бюджетных моделей. На фоне и без того рекордных средних цен на новые авто ($48 000) дополнительные $3000-6000 могут стать серьезным препятствием.

Ситуация демонстрирует сложность полного отказа от импорта даже при наличии местного производства. Многие компоненты для «американских» Hyundai по-прежнему поступают из-за рубежа, что и делает их уязвимыми перед новыми тарифами.