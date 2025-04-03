Китай совершил прорыв в технологии извлечения урана из морской воды. Новый метод в 40 раз эффективнее разделяет уран и ванадий.





Океаны содержат около 4,5 миллиардов тонн урана — в тысячу раз больше, чем все известные месторождения на суше. Проблема всегда заключалась в сверхнизкой концентрации — всего 3,3 миллиграмма на тонну воды. Еще сложнее отделить уран от ванадия, который имеет схожие химические свойства.

Специальсты из Университета Ланьчжоу создали специальный материал на основе металлоорганических каркасов (MOF). Уникальность разработки — в добавлении молекул дифенилэтилена, которые под ультрафиолетом меняют размер пор. Это позволяет точнее захватывать ионы урана.

Тесты показали впечатляющие результаты: новый материал адсорбирует 588 мг урана на грамм и в 215 раз лучше разделяет уран и ванадий по сравнению с предыдущими технологиями. Эффективность процесса выросла в 40 раз.

Япония десятилетиями лидировала в этой области, но китайский прорыв может изменить расстановку сил. В 2019 году Китай создал специальный альянс из 14 научных институтов для развития технологии.

Реализация проекта позволит Китаю сократить зависимость от импорта урана. Сейчас страна закупает 13 тысяч тонн в год при собственном производстве всего 1,7 тысячи тонн. К 2040 году потребности могут вырасти до 40 тысяч тонн ежегодно.

Ученые отмечают, что технология еще требует доработки для промышленного применения. Но потенциал очевиден — доступ к практически неисчерпаемым запасам ядерного топлива может обеспечить энергетическую безопасность на десятилетия вперед.