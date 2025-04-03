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Китай разработал новый метод добычи урана из морской воды, который в 40 раз эффективнее старого
Китай совершил прорыв в технологии извлечения урана из морской воды. Новый метод в 40 раз эффективнее разделяет уран и ванадий.


Океаны содержат около 4,5 миллиардов тонн урана — в тысячу раз больше, чем все известные месторождения на суше. Проблема всегда заключалась в сверхнизкой концентрации — всего 3,3 миллиграмма на тонну воды. Еще сложнее отделить уран от ванадия, который имеет схожие химические свойства.  

Специальсты из Университета Ланьчжоу создали специальный материал на основе металлоорганических каркасов (MOF). Уникальность разработки — в добавлении молекул дифенилэтилена, которые под ультрафиолетом меняют размер пор. Это позволяет точнее захватывать ионы урана.  

Тесты показали впечатляющие результаты: новый материал адсорбирует 588 мг урана на грамм и в 215 раз лучше разделяет уран и ванадий по сравнению с предыдущими технологиями. Эффективность процесса выросла в 40 раз.  

Япония десятилетиями лидировала в этой области, но китайский прорыв может изменить расстановку сил. В 2019 году Китай создал специальный альянс из 14 научных институтов для развития технологии.  

Реализация проекта позволит Китаю сократить зависимость от импорта урана. Сейчас страна закупает 13 тысяч тонн в год при собственном производстве всего 1,7 тысячи тонн. К 2040 году потребности могут вырасти до 40 тысяч тонн ежегодно.  

Ученые отмечают, что технология еще требует доработки для промышленного применения. Но потенциал очевиден — доступ к практически неисчерпаемым запасам ядерного топлива может обеспечить энергетическую безопасность на десятилетия вперед.

#китай #наука #уран #ядерное топливо #добыча полезных ископаемых #морская вода
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Nvidia&Intel Hater
16:26
с шешуном ты общаешься.или сам шешун.ибо у тебя мозг уровня имбецила шеши.Тупой и еще тупее про вас фильм был.Хотя в этом фильме сильно завышен ваш интеллект
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Alxndr
16:25
Ну и пошел на )(уй иплан общаться как обычно сам с собой - типа шешуном )))
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Nvidia&Intel Hater
16:23
Да мне на тебя похеру.тупистень голубой.Ты же с диагнозом водянка головного мозга,что с тобой спорить.Причем тут карма,че несет.мне вообще пофигу.А эти боты они с тобой в палате с открытыми акками ??
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
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