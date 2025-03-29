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80% ресурсов дата-центров в Китае оказались невостребованными

Китай столкнулся с проблемой невостребованности мощностей для ИИ-вычислений. По данным отчета, 80% ресурсов дата-центров простаивают, а инвесторы распродают оборудование.
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Китайский бум строительства дата-центров для искусственного интеллекта столкнулся с неожиданными проблемами. Согласно последним данным, около 80% вычислительных мощностей в Поднебесной остаются неиспользованными. Инвесторы, вложившие миллиарды юаней в эту отрасль, теперь распродают оборудование по сниженным ценам.

Ситуация сложилась парадоксальная: всего год назад китайские компании активно скупали GPU NVIDIA, стремясь создать инфраструктуру для ИИ. Теперь же эти же ускорители продают с большими скидками. Причина проста – отсутствие реального спроса на вычислительные мощности. Многие проекты дата-центров оказались нежизнеспособными без государственных субсидий и поддержки.

Эксперты отмечают несколько факторов, приведших к такому положению. Во-первых, появление локальных ИИ-моделей типа DeepSeek показало, что для их работы не требуются колоссальные вычислительные ресурсы. Во-вторых, региональные власти и инвесторы рассматривали ИИ-инфраструктуру как новую "точку роста" после спада в секторе недвижимости и интернет-компаний, но переоценили потенциал быстрой отдачи.

Аналогичные процессы, хотя и в меньших масштабах, наблюдаются и на глобальном рынке. Такие гиганты как Microsoft пересматривают свои планы по аренде дата-центров. Это не означает краха всей индустрии ИИ, но свидетельствует о коррекции после периода ажиотажного спроса. Китайский опыт особенно показателен – Поднебесная первой столкнулась с последствиями чрезмерных инвестиций в инфраструктуру без четкого понимания ее востребованности.

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Теги

nvidia китай инвестиции ии deepseek дата-центры перепроизводство
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