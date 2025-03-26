Японский автопроизводитель Nissan представил планы по обновлению модельного ряда. В течение трех лет компания выпустит более десятка новых и модернизированных автомобилей для разных рынков.

Стремясь выйти из кризиса, Nissan делает ставку на масштабное обновление модельного ряда. Компания готовит к выпуску 13 новых и модернизированных моделей до 2027 года.

Японский автопроизводитель представил стратегию обновления своего модельного ряда, которая включает как электрические, так и традиционные автомобили. Для североамериканского рынка готовят новое поколение Leaf, который превратится из компактного хэтчбека в кроссовер. Модель получит платформу CMF-EV, увеличенный запас хода и совместимость с зарядными станциями Tesla.

Седан Sentra ожидает рестайлинг с обновленным дизайном, а внедорожник Rogue предложат в бензиновой, гибридной и plug-in гибридной версиях. Pathfinder получит обновленный экстерьер, а линейку пополнит новый электрический внедорожник, производство которого начнется в 2027 году на заводе в Миссисипи.

Для европейского рынка Nissan разрабатывает электрические версии Micra и Juke. Micra разделит платформу с Renault R5 E-Tech, а Juke EV получит дизайн, вдохновленный концептом Hyper Punk. Qashqai в Европе оснастят гибридной системой e-Power третьего поколения.

В Латинской Америке представят обновленный пикап Navara/Frontier с модернизированной мультимедийной системой и системами помощи водителю. Для австралийского рынка готовят новую версию пикапа на базе Mitsubishi Triton.

Индийский рынок получит два новых автомобиля: бюджетный минивэн с элементами кроссовера и пятиместный внедорожник на платформе Dacia/Renault Duster. Для африканских стран также разрабатывают компактный внедорожник.

На внутреннем японском рынке Nissan обновит линейку кей-каров и выпустит новое поколение большого минивэна с современной гибридной установкой.

Это масштабное обновление модельного ряда должно помочь компании улучшить свои позиции на глобальном рынке. Nissan делает ставку на разнообразие: от компактных городских электромобилей до полноразмерных внедорожников и коммерческих пикапов.