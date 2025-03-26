Телеканал «Матч ТВ» не будет продлевать права на трансляцию Бундеслиги. Решение связано с ростом стоимости контракта и невысокими рейтингами турнира.

Российский спортивный телеканал завершает десятилетнюю историю показа матчей немецкой футбольной лиги.

«Матч ТВ» принял решение не продлевать контракт на трансляцию Бундеслиги, который истекает после сезона 2024/25. По информации источников, немецкая сторона более чем вдвое увеличила стоимость прав на показ, что не соответствовало аудиторному интересу к турниру в России.

За последние годы чемпионат Германии уступал по популярности другим топ-лигам, которые продолжают выходить в эфире канала. В распоряжении «Матч ТВ» остаются права на испанскую Ла Лигу, итальянскую Серию А, а также эксклюзивные показы турниров FIFA до 2029 года.

Потенциальным новым правообладателем Бундеслиги в России может стать стриминговый сервис Okko, который уже приобрел права на клубные турниры УЕФА. Переговоры пока не подтверждены официально.

Немецкая футбольная лига недавно заключила внутренний контракт на €1,12 млрд за сезон, что делает Бундеслигу вторым по стоимости футбольным чемпионатом в Европе после английской Премьер-лиги. Однако для российского рынка эти цифры оказались неподъемными при текущем уровне зрительского интереса.

В пресс-службе «Матч ТВ» подчеркнули, что все решения о покупке прав принимаются с учетом финансовой целесообразности и реального спроса аудитории. Канал продолжит развивать другие спортивные направления, включая недавно приобретенные права на турниры UFC.