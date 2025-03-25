Paradox Interactive подтвердила релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 в октябре 2024 года. Разработчики заявили, что игра уже готова, остались финальные доработки.

После нескольких лет разработки и переносов Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 получила точную дату выхода. Игра появится в октябре 2024 года.

Исполнительный продюсер Марко Берманн сообщил, что разработка Bloodlines 2 по сути завершена. Команда The Chinese Room добавила дополнительный контент, углубила сюжетные линии и доработала ключевых персонажей, включая Фабьена. Сейчас разработчики сосредоточены на исправлении ошибок, улучшении стабильности и оптимизации производительности перед релизом.

Журналисты PC Gamer, получившие доступ к предварительной версии, отметили интересную механику "романтического кормления" - уникальную систему взаимоотношений между вампирами. Креативный директор Алекс Скидмор пояснил, что вампирская романтика в игре строится вокруг процесса кормления, который представлен как интимный акт.

В отличие от интимных сцен, боевые моменты сделаны жесткими и кровавыми, чтобы подчеркнуть двойственную природу вампиров. За оставшиеся до релиза месяцы разработчики планируют доработать анимации в диалогах и устранить оставшиеся технические проблемы.

Поклонники серии могут следить за процессом доработки игры через дневники разработчиков, где подробно рассказывается о различных аспектах игрового мира, включая фракции Камарильи и Анархов, а также охотников на вампиров.