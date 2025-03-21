Tesla отозвала 46 000 автомобилей Cybertruck из-за проблем с отсоединяющимися панелями крыши. Проблема связана с некачественным клеем, который не выдерживает воздействия окружающей среды.

Tesla снова оказалась в центре внимания американских СМИ из-за проблем с качеством своих автомобилей. На этот раз компания приняла решение отозвать все выпущенные Cybertruck, в числе 46 000 единиц. Причина отзыва заключается в том, что панель отделки крыши может отсоединяться во время движения.

Проблема, вызвавшая отзыв, касается отделки панели из нержавеющей стали, расположенной вдоль крыши над окнами. Эта панель, известная как направляющая скоса, крепится с помощью конструкционного клея. Однако, как выяснила Tesla, используемый клей не выдерживает воздействия окружающей среды и может охрупчиться, что приводит к отсоединению панелей.

Владельцы Cybertruck начали сообщать о проблемах с отделкой еще в январе 2025 года, когда один из них заметил расслоение компонента во время планового осмотра. С тех пор 151 владелец подал гарантийные претензии, что заставило компанию принять меры. Несмотря на то что жалобы поступали и ранее, Tesla впервые осознала масштаб проблемы только в начале этого года.

Чтобы решить ситуацию, компания решила заменить некачественный клей на более прочный, который не подвержен износу. Также планируется усилить конструкцию, добавив шпильку, которая будет приварена к панели и закреплена на кузове автомобиля.

Согласно информации от Tesla, около 1% из 46 096 затронутых автомобилей имеют этот дефект. Это означает, что в общей сложности несколько сотен владельцев могут столкнуться с проблемами. Хотя компании удалось выявить проблему, она не может быть решена с помощью программного обеспечения. Владельцам придется привозить свои автомобили в сервисные центры для выполнения необходимых доработок.

К настоящему времени серийные автомобили еще не были исправлены, но Tesla планирует начать работы по модернизации около 21 марта 2025 года. Все автомобили, которые были произведены до внедрения исправления, будут модернизированы перед поставкой клиентам. Эта ситуация добавляет еще один пункт в растущий список проблем, с которыми сталкивается Cybertruck с момента его запуска в 2023 году.