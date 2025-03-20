Samsung получила одобрение на патент, который описывает мобильное устройство с вращающимся экраном.

19 марта технологическое медиа xpertpick сообщило о новом патенте Samsung. Патент касается конструкции, позволяющей экрану поворачиваться на 180 градусов, что открывает новые возможности для пользователей.

Патент, поданный в Южной Корее в августе 2020 года и зарегистрированный в США в январе 2021 года, содержит 11 эскизов, демонстрирующих устройство с различных ракурсов. Визуализация показывает, что размер устройства сопоставим с обычным смартфоном. Особенность конструкции заключается в механизме, который позволяет верхнему модулю поворачиваться на 180 градусов относительно основного корпуса, формируя складную конструкцию в виде буквы «X».

Такой подход позволяет переключаться между передними и задними камерами простым вращением экрана, что уменьшает потребность в нескольких объективов. Это решение может упростить использование устройства и сделать его более удобным для пользователей.