Американская развлекательная компания Stars Collective Film Entertainment Group анонсировала создание анимационной трилогии, основанной на знаменитом китайском романе «Путешествие на Запад».

Компания Stars Collective Film Entertainment Group представила свои планы по созданию анимационной трилогии, основанной на классическом китайском произведении «Путешествие на Запад». Этот роман, написанный в XVI веке, остаётся важным культурным наследием, и его адаптация в современном формате обещает привлечь внимание зрителей по всему миру. Трилогия будет состоять из трех фильмов, каждый из которых сосредоточится на знаковых персонажах и их историях.

Первая часть трилогии, «Бацзе», будет исследовать жизнь маршала Тяньпэна, который, попадая в мир смертных, сталкивается с преданностью и жертвами. Этот фильм намерен сломать традиционные стереотипы, показывая, что под беззаботной оболочкой скрываются глубокие чувства и внутренние конфликты.

Вторая часть, «Король обезьян», расскажет о Сунь Укуне. В этом фильме шестиухая макака станет метафорой, отражающей трансформацию главного героя от «Великого Мудреца, равного Небу» до «Победоносного Сражающегося Будды». Эта история призвана углубить понимание внутренней борьбы и пути к просветлению.

В свете растущего интереса к восточной мифологии, Stars Collective надеется, что их адаптация классического текста найдет отклик у международной аудитории.