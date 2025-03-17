Компания Stars Collective Film Entertainment Group представила свои планы по созданию анимационной трилогии, основанной на классическом китайском произведении «Путешествие на Запад». Этот роман, написанный в XVI веке, остаётся важным культурным наследием, и его адаптация в современном формате обещает привлечь внимание зрителей по всему миру. Трилогия будет состоять из трех фильмов, каждый из которых сосредоточится на знаковых персонажах и их историях.
Первая часть трилогии, «Бацзе», будет исследовать жизнь маршала Тяньпэна, который, попадая в мир смертных, сталкивается с преданностью и жертвами. Этот фильм намерен сломать традиционные стереотипы, показывая, что под беззаботной оболочкой скрываются глубокие чувства и внутренние конфликты.
Вторая часть, «Король обезьян», расскажет о Сунь Укуне. В этом фильме шестиухая макака станет метафорой, отражающей трансформацию главного героя от «Великого Мудреца, равного Небу» до «Победоносного Сражающегося Будды». Эта история призвана углубить понимание внутренней борьбы и пути к просветлению.
В свете растущего интереса к восточной мифологии, Stars Collective надеется, что их адаптация классического текста найдет отклик у международной аудитории.