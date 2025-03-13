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Volkswagen рассматривает возвращение к военному производству
Издание Carscoops сообщает, что Volkswagen может вновь заняться производством военной техники, учитывая нынешнюю обеспокоенность стран Евросоюза. Компания готова консультировать других автопроизводителей по созданию бронированных автомобилей.

Volkswagen, известный своими легковыми автомобилями, может вернуться к производству военной техники. Издание Carscoops сообщает, что на фоне глобальной напряженности и увеличения расходов на оборону в Европе, компания рассматривает возможность расширения своего влияния в этой сфере.

Во время пресс-конференции в Вольфсбурге генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм отметил готовность компании консультировать других автопроизводителей по вопросам разработки бронированных автомобилей. Это решение связано с изменениями в международной политике, в частности, с прекращением военной помощи Украине со стороны США. Европейские страны стремятся укрепить свои оборонные возможности, что и побудило Блюма озвучить такое предложение.

Volkswagen уже имеет опыт в области военного производства, начиная со Второй мировой войны, когда компания выпускала вездеходы и компоненты для ракет «Фау-1». В настоящее время она сотрудничает с MAN Truck & Bus и Rheinmetall AG, разрабатывая военные автомобили. Несмотря на то, что в 2024 году Volkswagen ожидает сохранить прибыль, компания сталкивается с потенциальными рисками из-за возможных тарифов со стороны США на автомобили, произведенные в Европе. Это создает дополнительное давление на автопроизводителя, который, решил адаптироваться к новым условиям рынка, вспомнив свое военное прошлое. 

#volkswagen #геополитика #автопром #военное производство #бронированные автомобили
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