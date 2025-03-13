Volkswagen, известный своими легковыми автомобилями, может вернуться к производству военной техники. Издание Carscoops сообщает, что на фоне глобальной напряженности и увеличения расходов на оборону в Европе, компания рассматривает возможность расширения своего влияния в этой сфере.
Во время пресс-конференции в Вольфсбурге генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм отметил готовность компании консультировать других автопроизводителей по вопросам разработки бронированных автомобилей. Это решение связано с изменениями в международной политике, в частности, с прекращением военной помощи Украине со стороны США. Европейские страны стремятся укрепить свои оборонные возможности, что и побудило Блюма озвучить такое предложение.
Volkswagen уже имеет опыт в области военного производства, начиная со Второй мировой войны, когда компания выпускала вездеходы и компоненты для ракет «Фау-1». В настоящее время она сотрудничает с MAN Truck & Bus и Rheinmetall AG, разрабатывая военные автомобили. Несмотря на то, что в 2024 году Volkswagen ожидает сохранить прибыль, компания сталкивается с потенциальными рисками из-за возможных тарифов со стороны США на автомобили, произведенные в Европе. Это создает дополнительное давление на автопроизводителя, который, решил адаптироваться к новым условиям рынка, вспомнив свое военное прошлое.