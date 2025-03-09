Специалисты из SINTEF представили метод использования водородной плазмы в производстве металлов, который может значительно сократить выбросы углерода. Эта технология предлагает чистую альтернативу традиционным методам, основанным на ископаемом топливе.

Группа ученых из SINTEF, одной из ведущих исследовательских организаций Европы, делает заметные шаги в области металлургии, разрабатывая технологию водородной плазмы. Этот метод может стать важным инструментом для снижения углеродных выбросов в процессе производства стали. Исследования показывают, что использование водорода в плазменном состоянии значительно эффективнее удаляет кислород из металлических руд по сравнению с традиционными способами.

Металлургическая промышленность традиционно полагается на уголь и кокс для извлечения металлов из руды. Этот процесс приводит к значительным выбросам CO₂, что вызывает озабоченность в условиях глобальных климатических изменений. Водородная плазма предлагает более чистую альтернативу, заменяя ископаемый углерод. Ученые объясняют, что при нагревании водорода до высоких температур он превращается в плазму, которая обладает высокой реактивностью и позволяет эффективно извлекать кислород из руды.

В отличие от обычного производства стали, где углерод выделяет углекислый газ, водородная плазма производит только водяной пар. Это делает процесс практически безэмиссионным. Команда SINTEF сосредоточила свои усилия на производстве ферромарганца, важного сплава для сталелитейной промышленности. Исследования включают изучение масштабируемости технологии, ее энергетических потребностей и воздействия на металлургическую отрасль.

Проект HyPla демонстрирует возможность использования водородной плазмы для замены углерода в производстве. В рамках этого проекта ученые провели теоретические исследования и лабораторные эксперименты, которые показали, что электричество и водородная плазма могут эффективно восстанавливать марганцевую руду. Хотя технология все еще находится на стадии исследований, прогресс идет быстрыми темпами.