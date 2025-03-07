Apple работает над обновленной версией своего модема C1, которая будет поддерживать mmWave и обещает улучшенную энергоэффективность. Этот шаг может значительно изменить их продукцию и снизить зависимость от Qualcomm.

В последние годы Apple активно развивает свою линейку продуктов, и теперь внимание сосредоточилось на разработке нового модема C1. Этот чип, созданный внутри компании, получил положительные отзывы, но все еще уступает по скорости модемам Qualcomm, установленным в флагманских моделях iPhone 16. Тем не менее, обновленная версия C1 может стать важным шагом для Apple в стремлении уменьшить зависимость от сторонних поставщиков и повысить производительность своих устройств.

Недавние сообщения от аналитика Минг-Чи Куо указывают на то, что Apple готовит новую версию модема C1, которая будет поддерживать mmWave. Это решение может значительно повысить скорость передачи данных и энергоэффективность, что особенно актуально для современных мобильных устройств. Важно отметить, что mmWave — это технология, обеспечивающая высокую скорость передачи данных на коротких расстояниях, что идеально подходит для городских условий.

Сейчас Apple уже выпустила iPhone 16e, который предлагает несколько нововведений по сравнению с предыдущими моделями. Однако модем C1 в этом устройстве не поддерживает mmWave, что ограничивает его производительность. Куо подчеркивает, что Apple ставит перед собой задачу не только добавить поддержку mmWave, но и обеспечить стабильную работу модема при высоких нагрузках. Энергетическая эффективность становится ключевым приоритетом, особенно в свете стремления компании к созданию более тонких и легких устройств.

Кроме того, Apple планирует выпустить iPhone 17 Ai, который также будет оснащен новым модемом C1. Эта модель, как ожидается, станет идеальным кандидатом для внедрения обновленной версии чипа. Важно отметить, что Apple стремится сократить свою зависимость от Qualcomm, что позволит снизить затраты на производство и улучшить контроль над технологическими процессами.

Правда, пока неясно, какие именно устройства получат новый модем. Есть предположения, что обновленный C1 может появиться не только в новых iPhone, но и в iPad с поддержкой сотовой связи.