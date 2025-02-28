28 февраля AMD проведет презентацию новых графических процессоров Radeon RX 9000 на базе архитектуры RDNA 4. Ожидаются подробности о характеристиках, ценах и производительности моделей RX 9070 XT и RX 9070.

Компания AMD готовится представить свои новые графические процессоры серии Radeon RX 9000, которые будут использовать архитектуру RDNA 4. Презентация на платформе youtube.com состоится 28 февраля в 16:00 по московскому времени, и многие геймеры с нетерпением ждут информации о новинках.





В рамках предстоящей презентации AMD планирует раскрыть детали о двух моделях: RX 9070 XT и RX 9070. Эти процессоры обещают быть конкурентоспособными по цене и производительности, сопоставимыми с предложениями от NVIDIA, такими как RTX 5070 и RTX 5060. AMD пересмотрела свои названия, чтобы лучше соответствовать конкурентам на рынке.

Графические процессоры RX 9000 будут производиться по 4-нм технологии и оснащены вторым поколением ИИ-ускорителей, а также третьим поколением ядер для трассировки лучей. Ожидается, что RX 9070 XT будет иметь 64 вычислительных блока и 16 ГБ памяти GDDR6 с тепловым пакетом в 304 Вт, а RX 9070 — 56 вычислительных блоков с аналогичным объемом памяти и 220 Вт. Обе модели будут демонстрировать высокие тактовые частоты, причем XT-версия достигнет 3 ГГц.

AMD также отметила, что ожидаемые цены на новые графические процессоры могут составлять от 600 до 700 долларов. Производительность RX 9070 XT должна быть на уровне RTX 4080, при этом предлагая улучшенные возможности трассировки лучей по сравнению с предыдущими моделями. Важно отметить, что в этот раз может отсутствовать эталонная модель, а акцент будет сделан на модели от партнеров, которые уже были показаны на CES 2025.

Слухи о версии с 32 ГБ памяти, предназначенной для задач ИИ, пока не подтверждены, но интерес к этой теме остается высоким.