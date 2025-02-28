Virgin Galactic, известная компания в области космического туризма, готовится к важному этапу своего развития. В следующем месяце она начнет сборку нового космоплана Delta SpaceShip на своем заводе, расположенном недалеко от Финикса, Аризона. Этот проект является частью стратегии компании по выходу на рынок суборбитальных полетов, который, как ожидается, начнется в 2026 году.

Согласно отчету, который представили руководители Virgin Galactic во время телефонного разговора 26 февраля, сборка первого космического корабля начнется в марте. Это событие знаменует собой важный шаг к запуску испытательных полетов, которые запланированы на весну 2026 года. Глава компании, Майкл Колглейзер, сообщил, что график производства остается неизменным, и они уверены в своих сроках.

Delta SpaceShip будет построен на базе предыдущей модели VSS Unity, которая уже прошла испытания. Колглейзер отметил, что новый космоплан сможет быстро пройти программу летных испытаний благодаря накопленному опыту с Unity. В отличие от предыдущих полетов, испытания Delta будут больше похожи на регрессионное тестирование, что позволит лучше понять его характеристики.

После завершения испытательных полетов компания планирует провести от 6 до 10 полетов с исследовательскими грузами. Эти полеты также помогут подготовить операции перед началом частных полетов для астронавтов. Колглейзер выразил уверенность, что после старта частных полетов компания сможет увеличить частоту запусков до двух в неделю.

Кроме того, Virgin Galactic рассматривает возможность использования своих космических кораблей для других целей. В частности, компания хочет адаптировать материнский самолет VMS Eve для поднятия тяжелых грузов на высоту до 15 000 метров. По словам Колглейзера, такая возможность может заинтересовать правительственные и исследовательские организации, особенно в области разведки и наблюдения.

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Компания активно работает над проектированием нового варианта самолета для длительных полетов. Это позволит расширить спектр услуг, которые Virgin Galactic может предложить своим клиентам. Важным приоритетом остается успешное завершение сборки двух первых космопланов, чтобы достичь положительной прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации.

Финансовые результаты компании также вызывают интерес. В 2024 году скорректированный убыток по EBITDA составил 288,5 миллиона долларов, что меньше, чем убыток в 427 миллионов долларов в 2023 году. На конец 2024 года у Virgin Galactic оставалось 657 миллионов долларов наличными, что должно помочь в завершении строительства новых космических кораблей.