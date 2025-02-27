Проблема выбоин на дорогах давно волнует не только автовладельцев из любой страны, но и власти этих стран, так как требуют значительных затрат на ремонт. Сотрудники Университета Суонси и Королевского колледжа Лондона, совместно с чилийскими коллегами, разработали инновационный асфальт, который может самостоятельно восстанавливать повреждения. Этот материал, созданный на основе отходов биомассы и использующий искусственный интеллект, обещает решить проблему выбоин до ее возникновения.

Основная причина образования трещин в асфальте заключается в поведении битума — вязкого связующего вещества, которое со временем теряет гибкость из-за окислительных процессов. Ученые стремились не только остановить этот процесс, но и обратить его вспять. Для этого в асфальт добавили микроскопические споры растительного происхождения, наполненные переработанными маслами. Когда трещина появляется, споры разрываются, высвобождая масло и «сшивая» асфальт обратно.

Лабораторные испытания показали, что новый материал способен полностью заделывать небольшие трещины менее чем за час. Это открытие имеет значительное значение для дорожной инфраструктуры. Уменьшая необходимость в частом ремонте, такой асфальт может снизить финансовые затраты и улучшить качество дорог. Исследователи стремятся имитировать природные процессы самовосстановления, наблюдаемые у растений и животных.

Кроме того, производство асфальта является важным источником углеродных выбросов. Чтобы достичь целей по снижению выбросов, дорожная отрасль нацелена на разработку низкоуглеродных материалов. Использование отходов биомассы в производстве асфальта может не только снизить зависимость от нефти, но и использовать доступные местные ресурсы. Это особенно актуально для регионов, где доступ к традиционным материалам ограничен.

Хосе Норамбуэна-Контрерас, старший преподаватель в Университете Суонси, подчеркивает важность этого подхода для создания устойчивой инфраструктуры. Новый асфальт может стать важным шагом к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Внедрение таких технологий может значительно изменить подход к ремонту и обслуживанию дорог, а также улучшить их долговечность.

Фактически, самовосстанавливающийся асфальт представляет собой многообещающую альтернативу традиционным дорожным материалам. Его использование может помочь снизить затраты на содержание дорог и повысить их устойчивость к повреждениям. Это решение может стать ключевым элементом в переходе к более устойчивой и эффективной дорожной инфраструктуре.