В Швейцарии разработали универсального робота GOAT, который может адаптироваться к различным ландшафтам, меняя свою форму. Этот трансформер, вдохновленный животными, использует минимальное количество датчиков для навигации.

В Швейцарии, в лаборатории CREATE при Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL), разработали уникального робота Good Over All Terrains (GOAT). Этот трансформер способен изменять свою форму, чтобы преодолевать сложные и неровные поверхности, что делает его универсальным средством передвижения в различных условиях. GOAT вдохновлен способностями животных, таких как осьминоги и кенгуру, что позволяет ему эффективно адаптироваться к окружающей среде.

GOAT использует минимальное количество датчиков, полагаясь на спутниковую GPS-навигацию и инерциальный измерительный блок. Это позволяет роботу двигаться без необходимости в детальном знании маршрута. В отличие от традиционных роботов, которые требуют множества датчиков для анализа окружения, GOAT использует свою податливую конструкцию для нахождения оптимального пути. Он может катиться, плавать и передвигаться по земле, меняя свою форму с плоского вездехода на сферу, что значительно повышает его мобильность.

Команда CREATE отмечает, что такой подход устанавливает новый стандарт в области робототехники. Современные роботы часто сталкиваются с ограничениями, связанными с изменением формы, что затрудняет их использование в сложных условиях. GOAT же демонстрирует, как биоинспирированный дизайн может улучшить возможности автономных систем. Его гибкость позволяет ему изменять свои характеристики в зависимости от рельефа: например, он может становиться более прочным в форме сферы или более маневренным в виде вездехода.

В недавнем испытании GOAT прошел около 4,5 километра через самые разнообразные ландшафты, включая горы и водные преграды. Результаты показали, что робот превосходит традиционных и мультимодальных роботов по универсальности и энергоэффективности. Это позволяет говорить о его возможном применении в различных сферах, от исследовательских экспедиций до спасательных операций.

Инновационный подход команды CREATE основан на идее активной реконфигурации и пассивной адаптации. Это позволяет GOAT не только справляться с неожиданными препятствиями, но и использовать окружающую среду для оптимизации своего движения. В отличие от роботов, которые требуют сложных систем восприятия, GOAT способен находить путь наименьшего сопротивления, что делает его более эффективным в динамичных условиях.

Представители лаборатории утверждают, что такие роботы могут быстро развертываться на неизведанных территориях, превращая экологические проблемы в вычислительные задачи. GOAT становится примером того, как современные технологии могут интегрироваться с принципами, взятыми из природы, создавая более универсальные и адаптивные системы.