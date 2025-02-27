Японские ученые представили самую маленькую в мире игру-стрелялку, где мишени имеют размер всего в одну миллиардную метра. Эта разработка продемонстрировала возможности нано-смешанной реальности, соединяющей цифровые и физические миры.

Недавнее открытие привлекло внимание к новым технологиям в области видеоигр. Ученые из Нагойского университета создали уникальную игру, в которой геймеры управляют цифровым кораблем и стреляют наноразмерными снарядами по физическим объектам. Эта игра не только развлекает, но и демонстрирует прогресс в области нано-смешанной реальности.

Игра, разработанная командой ученых, позволяет игрокам взаимодействовать с реальными нанообъектами, управляя миниатюрным цифровым кораблем. Снаряды, которые выбрасываются в ходе игры, имеют размеры всего в одну миллиардную метра. Эта концепция нано-смешанной реальности (нано-МР) использует высокоскоростные электронные пучки для создания динамичной среды, где цифровые и физические элементы могут взаимодействовать в реальном времени.

Профессор Такаюки Хосино, ведущий разработчик проекта, отметил, что игра представляет собой шутер, в котором игроки должны отразить наночастицы. Это взаимодействие происходит благодаря электросиловому полю, создаваемому электронным пучком. На экране игроки видят свой корабль и цели, однако последние являются настоящими физическими частицами, что создает уникальный опыт.

Для управления игрой используется стандартный джойстик. Игроки манипулируют электронным лучом, который управляет движением реальных полистироловых шариков. Это позволяет игрокам непосредственно влиять на физические объекты, что делает процесс игры интерактивным и увлекательным. Игра не только развлекает, но и служит демонстрацией возможностей нано-технологий, открывая новые горизонты для их применения.





Разработчики намерены использовать эту технологию не только в развлекательных целях. Например, методы, применяемые в игре, могут оказать влияние на наномедицину и другие области, где требуется манипуляция на наноуровне. Возможность перемещения и контроля нанообъектов в реальном времени может привести к новым методам лечения и создания материалов.

Это открытие подчеркивает важность интеграции цифровых технологий с физическими процессами.