Глава Сбербанка Герман Греф выразил благодарность Apple за уход с российского рынка, который способствовал запуску технологии "оплаты улыбкой". Эта система уже активно развивается и демонстрирует положительные результаты.

Герман Греф, глава Сбербанка, в ходе недавнего общения с инвесторами высказал благодарность Apple за уход с российского рынка.

Он указал, что этот шаг стал толчком для внедрения новых технологий, таких как "оплата улыбкой". Система, запущенная летом 2023 года, позволяет пользователям совершать платежи без необходимости использовать физические карты. Греф подчеркнул, что отключение NFC от Apple заставило банк искать альтернативные решения. На данный момент Сбербанк установил почти миллион биометрических терминалов в магазинах и ресторанах. В этом году планируется увеличить их количество до двух миллионов. Для использования "оплаты улыбкой" клиентам необходимо пройти авторизацию через "Сбер ID", выбрать карту и настроить биометрию. Греф уверен, что данная технология будет востребована и станет надежным инструментом для пользователей.