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IT-эксперт из Пермского Политехнического развеял популярные мифы о гаджетах

IT-эксперт из Пермского Политехнического института разобрался с распространенными мифами о гаджетах.
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В современном мире гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако вокруг них существует множество мифов, которые порой вводят в заблуждение пользователей. IT-эксперт Даниил Курушин из Пермского Политехнического института решил развенчать некоторые из самых популярных заблуждений, касающихся влияния технологий на здоровье и производительность. Рассмотрим, что из этого правда, а что — всего лишь мифы.

Первый миф касается электромагнитного излучения от смартфонов. Многие люди убеждены, что длительное использование мобильных устройств может вызвать серьезные заболевания, включая рак или бесплодие. Особенно это беспокоит мужчин, которые опасаются за свою фертильность. Курушин отмечает, что хотя любое радиотехническое устройство излучает волны, мощность излучения современных гаджетов невелика. Все устройства проходят тестирование и считаются безопасными при условии их правильного использования.

Следующий миф связан с быстрой зарядкой. Существует мнение, что она вредна для аккумулятора, поскольку вызывает его перегрев. Однако на самом деле срок службы батареи зависит от ее емкости. Например, аккумулятор на 1000 мАч может отдавать ток в один ампер в течение часа или 0,1 ампера в течение десяти часов. Важно использовать качественные зарядные устройства, чтобы избежать перегрева.

Также многие пользователи уверены, что режим «инкогнито» в браузере обеспечивает полную конфиденциальность. На самом деле это не так. Курушин подчеркивает, что этот режим просто удаляет куки после завершения сессии и не скрывает IP-адрес. Для полной конфиденциальности нужны более сложные меры, такие как VPN, но даже они не гарантируют абсолютной безопасности.

Миф о том, что необязательно выбирать «безопасное извлечение» для флешки, также распространен. Многие считают, что можно просто вытащить флешку из USB-порта, не опасаясь потери данных. Однако компьютер записывает информацию на диск через кэш, и если извлечь устройство до завершения записи, данные могут быть утеряны. Это происходит не всегда, но рисковать не стоит.

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Также Курушин развенчивает миф о том, что телефон подслушивает своего владельца. Он утверждает, что если на устройстве нет шпионского ПО, то беспокоиться не о чем. Даже если вы обсуждаете что-то, что не искали в интернете, реклама не появится. Это связано с тем, что легче анализировать историю поиска пользователя, чем выделять голос из окружающего шума.

Сравнение проводного интернета и Wi-Fi также вызывает споры. Многие считают, что проводной интернет всегда быстрее. Хотя это часто так, не всегда. Стандарты различаются, и в зоне покрытия Wi-Fi одновременно могут работать только два устройства. Проводное соединение, как правило, лишено этой проблемы.

Существует также мнение, что обновления операционной системы намеренно выводят из строя компьютеры, чтобы побудить пользователей покупать новые устройства. Курушин опровергает это, поясняя, что обновления могут содержать ошибки, но их цель — улучшить безопасность и производительность системы. Проблемы могут возникать из-за несовместимости оборудования или других факторов, но это не означает, что производители намеренно ухудшают работу устройств.

Наконец, многие люди считают, что хранить файлы на рабочем столе — это удобно и безопасно. Однако это может замедлять работу системы, особенно на старых компьютерах. Кроме того, если устройство используется публично, имена файлов могут выдавать личную информацию о пользователе. Рекомендуется хранить данные в защищенных местах, таких как облачные хранилища или отдельные папки.

Что касается антивирусов, многие пользователи думают, что наличие такой программы полностью защищает их компьютер. На самом деле антивирусы распознают вирусы по известным шаблонам, и новые вредоносные программы могут не определяться. Поэтому важно быть внимательным при скачивании файлов и посещении сайтов.

Курушин также развеял миф о файлах cookie, которые, по мнению многих, собирают данные для продажи. На самом деле cookies помогают сайтам идентифицировать пользователей и запоминать их предпочтения. Это не всегда связано с рекламой, хотя некоторые сайты действительно используют эту информацию для анализа.

Безусловно, мифы о гаджетах могут вводить в заблуждение и создавать ненужные опасения. Важно понимать, как работают технологии и какие риски на самом деле существуют. Обращение к фактам и научным исследованиям поможет пользователям принимать более обоснованные решения о своих устройствах и их использовании.

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