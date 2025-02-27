Европейский союз готовится к значительным изменениям в области обороны, стремясь выделить сотни миллиардов евро для наращивания военного потенциала. Эти меры стали ответом на требования Дональда Трампа.

В последние недели Европа оказалась в центре обсуждений о необходимости укрепления своего военного потенциала, пишет Bloomberg. Призыв Дональда Трампа к странам континента взять на себя большую ответственность за свою безопасность заставил Европейский союз задуматься о масштабных инвестициях в оборону. Это решение стало частью широкой инициативы, которая может изменить архитектуру безопасности региона. На фоне растущих угроз и неопределенности в международной политике, Европа ищет пути для обеспечения своей независимости в сфере обороны.

Согласно информации Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность выделения сотен миллиардов евро для финансирования оборонных инициатив. Эта инициатива стала ответом на требование Трампа о том, что европейские страны должны активнее защищать себя. В ходе закрытых обсуждений, по данным источников, речь идет о пересмотре фискальных правил, чтобы освободить национальные ресурсы для оборонных нужд.

Одной из ключевых задач является увеличение военных расходов. Германия, в частности, планирует запустить оборонный фонд с использованием долга в размере до €200 миллиардов ($210 миллиардов). Это решение подчеркивает серьезность намерений стран ЕС в условиях нарастающих угроз.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер также собирается обсудить с американскими властями вопросы безопасности, следуя примеру других европейских лидеров. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, на встрече в Брюсселе отметила, что сейчас как никогда важны стратегические планы по перевооружению Европы.

Однако Европа сталкивается с трудностями. Оборонная промышленность не готова к быстрому увеличению производства, а запасы боеприпасов истощаются на фоне поддержки Украины. Несмотря на эти вызовы, ЕС продолжает оказывать помощь Киеву, планируя выделить около €20 миллиардов на военные нужды.

Наращивание оборонного потенциала подразумевает не только закупку оружия, но и поддержку местных производителей. Bloomberg пишет, что этот процесс требует времени и ресурсов, которых не хватает. В результате Европа ищет любые доступные средства для финансирования своих оборонных нужд.

На чрезвычайном заседании лидеров ЕС, запланированном на 6 марта, будет обсуждаться новая архитектура безопасности. Важные решения должны быть приняты на встрече 19 марта, когда комиссар по обороне Андрюс Кубилюс и главный дипломат Кая Каллас представят новую стратегию оборонной промышленности.

План фон дер Ляйен включает три основных элемента. Первый предполагает возможность увеличения расходов государств-членов за счет смягчения фискальных правил. Ожидается, что это позволит мобилизовать не менее €160 миллиардов. Обсуждения сосредоточены на исключении расходов на оборону из расчетов дефицита, что может составить от 1% до 2% от национального ВВП в течение ближайших двух-четырех лет.

Второй элемент плана, представленный Bloomberg, касается создания нового совместного инструмента для финансирования обороны на уровне ЕС. Эти средства будут направлены на инвестирование в общие проекты, такие как противовоздушная оборона, дальнобойные ракеты и беспилотники. Однако идея совместного заимствования вызывает споры среди стран-членов.

Третий элемент заключается в ослаблении инвестиционных ограничений для Европейского инвестиционного банка. Это позволит ему инвестировать в более широкий круг проектов, включая оборонные. Кроме того, рассматривается возможность повторного использования неизрасходованных средств ЕС, собранных на восстановление после пандемии COVID-19.

Ключевым моментом остается необходимость быстро принять решения, так как крайний срок расходования средств на восстановление истекает в августе 2026 года. Среди предложений также фигурирует использование Европейского стабилизационного механизма — фонда спасения еврозоны. Однако этот вариант может исключить страны, не входящие в еврозону, что усложняет ситуацию.

Некоторые страны, включая Польшу, предложили сотрудничество за пределами блока через создание специального фонда или банка, что позволит ускорить процесс. Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, необходимо инновационное финансирование, чтобы европейцы могли значительно увеличить свои инвестиции в безопасность.

Bloomberg констатирует, что Европа стоит на пороге масштабных изменений в своей оборонной политике.