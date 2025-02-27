Xiaomi готовит запуск своего флагмана 15 Ultra на рынке Южной Кореи, чтобы бросить вызов Galaxy S25 Ultra. Улучшенная камера и другие характеристики могут привлечь внимание покупателей.

Xiaomi планирует выпустить свой новый смартфон 15 Ultra на родном рынке Samsung — Южной Корее. Эта стратегия направлена на то, чтобы снизить интерес к Galaxy S25 Ultra, который уже установил рекорды предварительных заказов. В условиях жесткой конкуренции, где каждая деталь имеет значение, Xiaomi надеется привлечь внимание потребителей к своему флагману.

По данным отчета, опубликованного Fnnews, Xiaomi 15 Ultra вскоре появится на корейском рынке после анонса в Китае. Ожидается, что смартфон предложит конкурентоспособные характеристики, особенно в области камеры, что может отвлечь покупателей от Galaxy S25 Ultra. Этот последний смартфон уже получил более 1,3 миллиона предварительных заказов, что на 10% больше, чем у предыдущей модели.

Тем не менее, Xiaomi столкнется с определенными вызовами. Бренд в Южной Корее ассоциируется с бюджетными устройствами, и компании придется изменить это восприятие. Для успешного продвижения 15 Ultra необходимо создать эффективную сеть послепродажного обслуживания, чтобы обеспечить уровень сервиса, сопоставимый с тем, что предлагает Samsung. Это особенно важно в стране, где потребители ценят качественное обслуживание.

Неясно, каким образом Xiaomi будет реализовывать продажи — через онлайн-платформы или физические магазины. Каждая стратегия имеет свои плюсы и минусы. Онлайн-продажи могут снизить затраты, но ограничивают возможность потребителей ознакомиться с устройством перед покупкой. Оффлайн-магазины, в свою очередь, предоставляют возможность личного взаимодействия, что может сыграть ключевую роль в принятии решения о покупке.

Ценовая политика также может оказать влияние на успех 15 Ultra. Ожидается, что разница в стоимости между ним и Galaxy S25 Ultra будет минимальной, что усложнит задачу по привлечению клиентов. В ближайшие недели станет ясно, как потребители отреагируют на новый релиз, и Xiaomi надеется, что ее стратегия окажется успешной в условиях жесткой конкуренции.