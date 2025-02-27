Новая утечка раскрывает подробности о Samsung Galaxy Z Flip 7, включая изменения в дизайне и характеристиках. Ожидается, что смартфон выйдет в июле и предложит обновленный дисплей и камеру.

Складные смартфоны продолжают привлекать внимание, и Samsung не остается в стороне от этой тенденции. Новый Galaxy Z Flip 7, который должен выйти в июле, уже вызывает интерес благодаря недавним утечкам, предоставляющим первые подробности о дизайне и характеристиках устройства.

Согласно утечкам, Galaxy Z Flip 7 будет иметь немного увеличенные размеры дисплеев. Внешний экран вырастет с 3,4 дюйма до 3,6 дюйма, а внутренний — с 6,7 до 6,8 дюйма. Такие изменения могут показаться незначительными, но они могут повлиять на общие впечатления от использования устройства. Габариты самого смартфона составят 166,6 x 75,2 x 6,9 мм, что также немного больше, чем у Z Flip 6. Толщина устройства составит 9,1 мм, включая выступ камеры.

Несмотря на эти улучшения, эксперты отмечают, что Samsung по-прежнему придерживается стратегии постепенных изменений, а не радикальных нововведений. Например, у конкурента Motorola Razr+ 2024 уже есть более крупный внешний дисплей, что ставит Galaxy Z Flip 7 в менее выгодное положение. Ожидается, что Samsung сохранит двойную камеру, которая использовалась в предыдущей модели, хотя изменения в датчиках, похоже, не планируются.

Что касается производительности, точные данные о процессоре пока отсутствуют. Некоторые источники предполагают, что Samsung может использовать Exynos 2500, но другие утверждают, что компания может пропустить этот чип. Это связано с тем, что предыдущие версии не имели высокого процента выхода годных изделий. Ценовая политика также остается под вопросом, но, по слухам, Samsung планирует сохранить стоимость на уровне предыдущих моделей.

По мере приближения даты запуска ожидаются новые подробности, которые могут изменить представление о новинке.