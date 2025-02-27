Американские ученые разработали волоконный компьютер, который можно встраивать в текстильные изделия. Эта технология позволяет отслеживать состояние здоровья и физическую активность, обеспечивая более точные данные по сравнению со стандартными носимыми устройствами.

Специалисты из Массачусетского технологического института (MIT) представили новую технологию, которая может изменить подход к мониторингу здоровья. Усовершенствованный волоконный компьютер, интегрируемый в текстиль, способен собирать и анализировать физиологические данные в реальном времени.

Волоконный компьютер MIT включает в себя все необходимые компоненты: датчики, микроконтроллер, память, Bluetooth-модуль и аккумулятор, которые объединены в одно гибкое волокно. Такой подход отличает его от традиционных электронных тканей, которые зависят от внешних устройств. Эти волоконные компьютеры могут функционировать автономно, обрабатывая данные и передавая их без необходимости в дополнительных соединениях.

На начальных этапах тестирования ученые вшили волоконные компьютеры в рубашки и леггинсы, расположив их вдоль конечностей. Каждый компьютер использовал модель машинного обучения для распознавания различных физических упражнений. В одиночку точность определения активности достигала 70%. Однако, когда компьютеры взаимодействовали и обменивались данными, точность возросла до 95%. Это подчеркивает важность создания взаимосвязанной сети, где каждый элемент может вносить свой вклад в общую картину.

Технология готова к реальным испытаниям. Военнослужащие США будут носить одежду с встроенными волоконными компьютерами в рамках экспедиции Musk Ox II, которая пройдет по арктическим условиям. Эта экспедиция, охватывающая 1000 километров при температуре -40°F, станет испытанием для новой технологии, которая будет отслеживать физиологические реакции и предоставлять важные данные для предотвращения травм.

Разработка волоконных компьютеров является результатом более чем десятилетнего исследования, направленного на интеграцию полупроводников и датчиков в текстиль. Команда MIT преодолела множество инженерных проблем, создав конструкцию «maki», в которой крошечные электронные компоненты упакованы в цилиндр и соединены через гибкую печатную плату.

Эта технология может быть полезна не только в военной сфере, но и в гражданской жизни. Например, она может революционизировать концепцию «цифрового двойника», где данные о состоянии организма используются для создания прогностических моделей здоровья и производительности. В будущем волоконные компьютеры могут стать основой для новых методов мониторинга здоровья, позволяя людям получать более точные данные о своем состоянии в режиме реального времени.

Сейчас команда MIT сосредоточена на масштабировании производства и интеграции дополнительных микроустройств в волоконные компьютеры, что может значительно расширить их функциональность и область применения.