Руководитель Xbox Game Studios Крейг Данкан подтвердил поддержку кроссплатформенной стратегии Xbox. Это решение направлено на расширение аудитории и улучшение игрового опыта.

Xbox продолжает развивать свою стратегию кроссплатформенности, что стало темой обсуждения в игровом сообществе. В недавнем подкасте глава Xbox Game Studios Крейг Данкан высказал поддержку этой инициативы, отметив, что «это хорошо для студий и геймеров». Он подчеркнул, что стремление компании сделать игры доступными на различных платформах позволяет достичь более широкой аудитории.

Данкан привел в качестве примера успех игры Sea of Thieves на PlayStation. Он считает, что такие игры могут радовать больше людей, что, в свою очередь, способствует развитию игровой культуры.

Поддержка кроссплатформенности также позволяет Xbox выпускать больше игр на PlayStation, чем многие крупные японские компании.