В селе Годеново Ростовской области началось строительство нового храма, который станет уменьшенной копией знаменитого Софийского собора в Стамбуле. Этот проект задуман как ковчег для Животворящего креста, который уже более 600 лет хранится в этом регионе. По преданию, крест появился на Ярославской земле в 1423 году, когда пастухи увидели его на болоте. С тех пор он стал объектом почитания и надежды для многих верующих.

Сейчас храм святого Иоанна Златоуста, где хранится этот крест, стал слишком мал для растущего числа паломников. Настоятельница местного монастыря, игуменья Евстолия, поделилась, что крест занимает третье место по почитанию среди российских святынь, уступая лишь Дивеево и Троице-Сергиевой лавре. Это обстоятельство и стало одной из причин для строительства нового храма, который начали возводить в 2021 году, хотя идея появилась еще в 2012-м.

Строительство храма предполагает использование уникальных технологий. Каждый ряд кирпичей изготавливается вручную, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому элементу. Руководитель проекта, Алексей Козлов, отметил, что это позволяет добиться особой эстетики и гармонии в архитектуре. Внутреннее убранство нижнего храма уже впечатляет: голубые своды, узорчатый пол и мозаика в алтарной части создают атмосферу величия.

Когда храм будет завершен, его купол достигнет 20 метров в диаметре, что составляет две трети от размера оригинальной Софии. Ожидается, что новый храм станет не только местом для поклонения, но и символом связи между прошлым и настоящим, а также надежды для многих людей, которые приходят к Животворящему кресту.