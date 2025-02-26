В Китае создают роботов-собак, оснащенных термобарическим оружием, для ведения боевых действий в городах. Эти машины призваны работать в команде с дронами для эффективного обнаружения и нейтрализации угроз.

В последние годы Китай активно развивает технологии для военных нужд, и одним из самых интересных направлений стали наземные боевые роботы. Недавние исследования показывают, что китайские ученые рассматривают возможность оснащения этих машин термобарическим оружием, что открывает новые перспективы в тактике ведения боевых действий в городских условиях.

Термобарическое оружие, известное также как вакуумные бомбы, использует кислород из окружающей среды для создания разрушительного взрыва. Этот тип оружия выделяется высокой температурой и длительным воздействием, что делает его особенно опасным. Взрыв может испарить объекты, находящиеся в непосредственной близости, и разрушить даже мощные укрытия.

Специалисты из Народно-освободительной армии Китая (НОАК) предполагают, что наземные роботы будут действовать в тандеме с беспилотниками. Основная задача таких машин — зачистка подземных комплексов, где противники могут скрываться. Команда провела испытания в имитационных условиях, оценивая эффективность взаимодействия между дронами и наземными роботами. Эти испытания показали, что такая координация может значительно повысить шансы на успех в сложных городских боях.

Термобарические боеприпасы распыляют взрывчатые вещества, которые затем воспламеняются, создавая мощный огненный шар. Температура этого взрыва может достигать 2500 градусов по Цельсию, что приводит к катастрофическим последствиям для всего живого в радиусе действия. Кроме того, такие устройства могут быть эффективными в условиях, когда традиционные методы ведения боя затруднены из-за помех GPS или электромагнитных воздействий.

Эксперты подчеркивают, что использование роботов с термобарическим оружием требует тщательной разведки. Воздушные дроны должны сначала оценить обстановку, прежде чем наземные машины смогут приступить к выполнению задач.