Китайские ученые достигли значительного прорыва в области квантовой передачи данных, установив рекорд скорости 2,38 кбит/с на расстоянии 104,8 км. Этот новый протокол может стать основой для создания безопасного квантового интернета.

В Китае представили новый протокол, который значительно улучшает передачу данных в области квантовых технологий. Этот прорыв в квантовой защищенной прямой связи (QSDC) позволяет передавать информацию с использованием квантовых состояний, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

Протокол QSDC отличается от традиционных методов передачи данных тем, что он не требует использования ключей шифрования. Вместо этого информация передается в виде квантовых состояний, например, фотонов. Это делает систему более защищенной, так как любые попытки подслушивания изменят квантовое состояние, что позволит обнаружить вмешательство.

Недавно команда специалистов из Китая установила новый рекорд, достигнув скорости передачи данных в 2,38 кбит/с на расстоянии 104,8 км с использованием оптоволокна. Это достижение значительно превышает предыдущий рекорд, который составлял всего 0,54 бит в секунду на 100 км. В ходе тестирования группа также зафиксировала скорость 4,08 кбит/с на расстоянии 50,3 км, что сопоставимо с показателями интернета 1990-х годов.

Ученые уверены, что дальнейшие улучшения в протоколе могут привести к удвоению или даже утроению скорости передачи данных. Их цель — увеличить диапазон передачи до 150 км и более. Такой прогресс создаст условия для формирования защищенной глобальной сети связи, которая сможет охватывать различные сферы, включая космос, воздух и море.

Протокол, использовавшийся в испытаниях, представляет собой односторонний однофотонный квази-QSDC-протокол. Это означает, что фотоны отправляются в одном направлении, что помогает минимизировать потери сигнала. Несмотря на то, что в протоколе используются некоторые ключи шифрования, он все же обеспечивает высокую степень безопасности.

Ученые также подчеркивают, что их достижения могут стать основой для будущего квантового интернета, который будет работать аналогично традиционным интернет-протоколам, но с использованием кубитов вместо классических битов. Это может значительно повысить уровень защиты данных, что особенно важно в условиях растущих угроз кибербезопасности.

Профессор Лун Гуйлу из Университета Цинхуа отмечает, что система, основанная на новом протоколе, уже была протестирована в лабораторных условиях. Исследования продолжаются, и команда уверена, что их работа приведет к практическому применению QSDC в реальных условиях.