Инженеры из Британии создали в 100 раз более легкий автомобильный противопожарный щит, выдерживающий t 1000°C. Этот легкий щит значительно повысит безопасность и эффективность транспортных средств, включая электромобили.

Научные разработки в области защиты транспортных средств от перегрева продолжают удивлять. Aegis FibreTech, дочерняя компания Бирмингемского университета, представила новый легкий изоляционный материал, который может выдерживать температуры свыше 1000°C. Этот материал призван улучшить безопасность и эффективность автомобилей, особенно в условиях высоких температур.

Новый изоляционный материал обладает двумя ключевыми преимуществами: он в 100 раз легче традиционных керамических противопожарных одеял и передает тепло в 10 раз медленнее, чем существующие высококачественные автомобильные изоляционные материалы. Это делает его идеальным для использования в местах, где температура может достигать критических значений, например, вокруг двигателей и выхлопных систем.

Керамические волокнистые одеяла, которые сейчас широко применяются, изготавливаются из иглопробивных волокон и обеспечивают высокую термическую и химическую стойкость. Однако новый материал Aegis FibreTech, благодаря своей низкой плотности и уникальной структуре волокон, превосходит эти традиционные решения. Его толщина в 12 раз меньше, чем у керамических аналогов, что позволяет эффективно использовать его в ограниченных пространствах.

Интересно, что этот материал сохраняет свои свойства при температурах до 1000°C. Сэм Моксон, генеральный директор компании, отметил, что новые материалы настолько легкие, что их вес практически не ощутим. Это открывает новые горизонты для применения в автомобильной промышленности. Снижение температуры в выхлопной системе и двигателе может не только повысить производительность, но и продлить срок службы транспортного средства.

Процесс электропрядения, используемый для создания этого материала, позволяет точно контролировать размеры и структуру волокон. В качестве сырья применяется биоактивное стекло, что делает продукт экологически чистым и пригодным для повторного использования. Эта технология дает возможность создавать материалы различной консистенции, от эластичных до многослойных тканей с повышенной прочностью.

С учетом растущих требований к экологии, такой подход становится все более актуальным. Инновации в области защиты от перегрева и пожара продолжают развиваться. Например, в прошлом году японская компания Asahi Kasei представила огнестойкий нетканый материал, который повышает безопасность аккумуляторов в электромобилях, выдерживая пламя до 1300°C.