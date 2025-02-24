Mercedes-Benz сохраняет двигатели V8 и V12 в своем модельном ряду, несмотря на акцент на электрификацию. Компания планирует выпустить новые электрифицированные модели, но не отказывается от традиционных двигателей.

На последней конференции по производительности Mercedes-Benz представила свои планы на будущее, акцентируя внимание на переходе к более экономичным и мощным автомобилям. Однако компания сделала важное заявление: двигатели внутреннего сгорания, в частности V8 и V12, останутся в производственной программе.

В рамках стратегии «Освоение трансформации» Mercedes-Benz планирует активизировать выпуск электрифицированных моделей, таких как новые версии C-Class, GLC и E-Class. Тем не менее, флагманский S-Class продолжит использовать двигатель V12, что выделяет Mercedes среди конкурентов. Этот 6,0-литровый двигатель с двойным турбонаддувом будет доступен лишь на определенных рынках, где действуют менее строгие экологические нормы.

Кроме того, Mercedes продолжит использовать двигатель V8. AMG работает над новыми высокотехнологичными электрифицированными версиями этих двигателей, которые будут внедрены в будущие модели на базе платформы AMG.EA. Эта платформа обеспечит совместимость как с электромобилями, так и с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Новые двигатели будут оптимизированы под будущие стандарты выбросов Евро-7, что снизит риск их запрета в странах Европейского Союза.

Что касается рядного шестицилиндрового двигателя, конкретных заявлений от Mercedes пока не поступало. Однако, с учетом сохранения V8 и V12, можно предположить, что 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель также продолжит свое существование. В нижнем сегменте модельного ряда компания планирует представить 48-вольтовый электрифицированный четырехцилиндровый двигатель, который дебютирует в новом CLA.

Согласно прогнозам Mercedes, к 2027 году подключаемые гибриды и чистые электромобили составят лишь 30% от общего объема продаж, оставляя 70% для моделей с двигателями внутреннего сгорания. Ранее компания планировала полностью перейти на электромобили к 2030 году, но текущая рыночная ситуация ставит эту цель под сомнение. Mercedes признает, что предыдущие ожидания были слишком оптимистичными, и рынок не готов к полному переходу на электрификацию.