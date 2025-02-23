Корейский институт оценки и планирования науки и технологий опубликовал отчет, в котором говорится о превосходстве Китая в полупроводниковых технологиях.

Недавний отчет Корейского института оценки и планирования науки и технологий (KISTEP) выявил серьезные изменения в области полупроводниковых технологий. Исследование, проведенное среди 39 экспертов, показало, что Китай значительно обошел Южную Корею по многим ключевым показателям.

Согласно данным отчета, если принять уровень самой технологически развитой страны за 100%, то Южная Корея в области микросхем памяти с высокой степенью интеграции и низким импедансом занимает 90,9%, в то время как Китай — 94,1%. В сегменте высокопроизводительных микросхем искусственного интеллекта Южная Корея имеет 84,1%, а Китай — 88,3%.

В секторе силовых полупроводников Южная Корея демонстрирует 67,5%, в то время как Китай — 79,8%. Аналогично, в области высокопроизводительных сенсорных технологий разница составляет 81,3% против 83,9%.

Эксперты, участвовавшие в опросе, отметили, что еще в 2022 году Южная Корея считалась лидером в некоторых областях, таких как низкоомные микросхемы памяти. Однако за два года ситуация изменилась. Несмотря на то что Южная Корея все еще опережает Китай в производственных технологиях и массовом производстве, она отстает в базовых технологиях и дизайне. Влияние таких факторов, как рост Японии и Китая, санкции США и развитие рынка Юго-Восточной Азии, привнесло неопределенность в эту динамичную отрасль.