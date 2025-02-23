Группа ученых из США и Германии разработала уникальный подход к робототехнике. Они создали рой небольших роботов, которые действуют как единый материал, адаптируясь к окружающей среде.

Группа ученых представила проект, в рамках которого небольшой рой автономных роботов функционирует как единое целое, адаптируясь к окружающей среде. Разработанные дискообразные роботы, похожие на хоккейные шайбы, способны самостоятельно собираться в различные формы, изменяя свои свойства в зависимости от условий.

Создание таких роботов стало возможным благодаря изучению эмбриональных тканей, которые демонстрируют высокую степень адаптивности. Ученые выделили три ключевых процесса: активные силы, биохимические сигналы и способность клеток к слипанию. Эти процессы позволяют клеткам формировать различные структуры, такие как конечности и внутренние органы.

Каждый робот оборудован моторизованными шестернями, которые преобразуют силы внутри устройства в силы, действующие между ними. Это позволяет им двигаться и взаимодействовать даже в узких пространствах. Световые датчики на верхней части роботов реагируют на поляризацию света, что помогает им координировать свои движения и изменять форму.

В ходе тестирования ученые обнаружили, что колебания сигналов между роботами играют важную роль в формировании необходимых структур. Эти колебания, основанные на исследованиях клеточной активности, позволяют рою роботов эффективно изменять форму и силу, минимизируя потребление энергии. Это открытие имеет значение для разработки роботов, которые должны работать в условиях ограниченного энергоснабжения.

Разработанные роботы могут найти применение в различных сферах, включая медицину и строительство, где требуется адаптивность и способность к самовосстановлению.