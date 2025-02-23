Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученые создали рой роботов, действующих как единое целое и имитирующих живые системы
Группа ученых из США и Германии разработала уникальный подход к робототехнике. Они создали рой небольших роботов, которые действуют как единый материал, адаптируясь к окружающей среде.

Группа ученых представила проект, в рамках которого небольшой рой автономных роботов функционирует как единое целое, адаптируясь к окружающей среде. Разработанные дискообразные роботы, похожие на хоккейные шайбы, способны самостоятельно собираться в различные формы, изменяя свои свойства в зависимости от условий.

Создание таких роботов стало возможным благодаря изучению эмбриональных тканей, которые демонстрируют высокую степень адаптивности. Ученые выделили три ключевых процесса: активные силы, биохимические сигналы и способность клеток к слипанию. Эти процессы позволяют клеткам формировать различные структуры, такие как конечности и внутренние органы.

Каждый робот оборудован моторизованными шестернями, которые преобразуют силы внутри устройства в силы, действующие между ними. Это позволяет им двигаться и взаимодействовать даже в узких пространствах. Световые датчики на верхней части роботов реагируют на поляризацию света, что помогает им координировать свои движения и изменять форму.

В ходе тестирования ученые обнаружили, что колебания сигналов между роботами играют важную роль в формировании необходимых структур. Эти колебания, основанные на исследованиях клеточной активности, позволяют рою роботов эффективно изменять форму и силу, минимизируя потребление энергии. Это открытие имеет значение для разработки роботов, которые должны работать в условиях ограниченного энергоснабжения.

Разработанные роботы могут найти применение в различных сферах, включая медицину и строительство, где требуется адаптивность и способность к самовосстановлению.

#технологии #робототехника #роботы #рой
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
33
Стабильный выпуск One UI 7 может состояться раньше ожидаемой даты
1
Игра "The Elder Scrolls VI: Воды Хаммерфелла
6
Samsung обновляет три самые продаваемые модели Galaxy A февральским патчем безопасности
1
Honor запустит собственную ИИ-технологию для обнаружения дипфейков
+
Генеральный директор Microsoft полагает, что пузырь искусственного интеллекта может лопнуть
6
В России восстановят производство карбида кальция
1
Создатель оригинальной XCOM: «Не понимаю, почему до сих пор не сделали XCOM 3»
4
В мобильной версии Epic Games Store началась раздача двух культовых игр из серии «Звёздных войн»
2
Пирит может оказаться более ценным минералом из-за наличия в нём лития
+
Сниженное количество активных блоков ROP затрагивает не только компанию Zotac
+
Microsoft создала новый ИИ Magma, который может управлять программным обеспечением и роботами
+
Realme Neo 7 SE получит батарею Titan с ёмкостью 7000 мАч и обходной зарядкой
+
На бывшем заводе компании VW в Калуге будет запущено производство автомобилей Tenet
+
Doogee расширяет свою линейку защищенных смартфонов моделями S118 Pro и S119
+
Согласно новому исследованию, темный режим на ЖК-дисплеях может потреблять больше энергии
3
Драки на зарядных станциях заставили Tesla внедрить электронную очередь в приложении
5
Строительство полупроводниковых фабрик в США является долгим и весьма затратным делом - аналитики
+
YouTube подтверждает наличие проблем с загрузкой видео и уже работает над их решением
2
Смартфон iQOO 15 получит аккумулятор ëмкостью 7000 мА*ч и перископический телеобъектив
+

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
4
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
17
Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года
4
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
5

Сейчас обсуждают

Александр Федоров
18:46
Он болтает, потому что жена у него страшнее чем краз. Угораздило же
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
Бот_Пригожина_030819
18:44
Мне и ой5 12400 хватает. И, думаю, года 3 ещё будет хватать.
Telegraf: В случае вступления Украины в ЕС из страны могут уехать до 2 млн человек
Oltaviro Oltaviro
18:42
Червяка вы где обросшего видели? Да и на фото могли бы посмотреть.
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
Oltaviro Oltaviro
18:41
Это все доработать можно.
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
Кверт1919
18:40
В днс подешевел AMD Ryzen 7 9800X3D OEM - сейчас стоит 79 499 рублей
Telegraf: В случае вступления Украины в ЕС из страны могут уехать до 2 млн человек
Oltaviro Oltaviro
18:40
Ну, судя по фото, вроде бы парень.
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
World Trailer
18:40
Так была же уже движуха такая в давние времена... Лично помню как брал вроде как дополнительно 8500GT к мощной карте и в настройках указывал ее как для PhysX. А на форумах целые темы были... люди ка...
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
Oltaviro Oltaviro
18:39
Говорит он много. Но все как минимум спорно. Да и не сбылось практически ничего.
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
Degit22
18:38
Это после 9000 пошли 300? Их интел покусал?
Легендарный Джим Келлер призвал не распродавать Intel за бесценок
Алексей Полуэктов
18:34
2070 super
Максимальная графика в Marvel's Spider-Man 2 требует RTX 3080 или 4070 уже в нативном 1080p
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем