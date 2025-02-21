На недавнем Дне E-Lion Peugeot анонсировала новые высокопроизводительные версии своих электрокроссоверов E-3008 и E-5008.
Peugeot E-3008 и E-5008 будут оснащены двухмоторной системой полного привода, обеспечивающей общую мощность 321 л.с. Передний двигатель останется прежним, мощностью 210 л.с., а задний двигатель добавит еще 110 л.с. Это позволит автомобилям демонстрировать хорошую динамику и управляемость в различных условиях.
Кроме того, E-5008 предложит новый пятиместный вариант, который будет доступен в первой половине 2025 года. Объем грузового пространства за вторым рядом составит 994 литра, что на 78 литров больше, чем у семиместной версии. При сложенных задних сиденьях объем багажника увеличится до 2310 литров.