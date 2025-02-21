Peugeot представила обновленные версии своих электрокроссоверов E-3008 и E-5008, которые будут оснащены двухмоторной системой полного привода мощностью 321 л.с. Эти модели поступят в продажу в 2025 году и предложат значительное увеличение грузового пространства.

На недавнем Дне E-Lion Peugeot анонсировала новые высокопроизводительные версии своих электрокроссоверов E-3008 и E-5008.

Peugeot E-3008 и E-5008 будут оснащены двухмоторной системой полного привода, обеспечивающей общую мощность 321 л.с. Передний двигатель останется прежним, мощностью 210 л.с., а задний двигатель добавит еще 110 л.с. Это позволит автомобилям демонстрировать хорошую динамику и управляемость в различных условиях.

Кроме того, E-5008 предложит новый пятиместный вариант, который будет доступен в первой половине 2025 года. Объем грузового пространства за вторым рядом составит 994 литра, что на 78 литров больше, чем у семиместной версии. При сложенных задних сиденьях объем багажника увеличится до 2310 литров.



