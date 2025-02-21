Патч улучшит графику и добавит новые функции, приближая игру к версиям для PlayStation 5 и Xbox Series.

Rockstar Games анонсировала значительное обновление для Grand Theft Auto V, которое выйдет 4 марта.

Обновление включает в себя новые автомобили, улучшения производительности в Hao's Special Works и возможность взаимодействия с животными. Графика станет более детализированной, а загрузка — быстрее, что улучшит общее впечатление от игрового процесса. Геймеры смогут перенести свои достижения из сюжетного режима и онлайн в обновленную версию.

Кроме того, Rockstar внедрит защиту от читов и модерацию голосового чата, чтобы обеспечить безопасный опыт. Игроки, не готовые переходить на новую версию, смогут продолжать использовать старую. Также поддержка моддинга FiveM продолжится на старой версии, что позволит сообществу оставаться активным. Генеральный директор Take-Two Штраус Зелник подтвердил, что старые проекты продолжат получать поддержку, пока они востребованы.