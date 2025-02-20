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США запускают верфь нового поколения для производства беспилотных военных судов
Saronic Technologies объявила о планах по строительству верфи Port Alpha, которая будет специализироваться на производстве беспилотных военных судов. Проект получил финансирование в размере 600 миллионов долларов.

Компания Saronic Technologies из Остина анонсировала амбициозный проект — строительство верфи нового поколения, Port Alpha. Эта инициатива направлена на решение проблем, связанных с производством беспилотных военных судов, что особенно актуально в свете растущих угроз на морских просторах. Ожидается, что новая верфь не только увеличит объемы производства, но и создаст новые рабочие места в судостроительной отрасли.

ВМС США обозначили необходимость создания гибридного флота, который объединяет как пилотируемые, так и беспилотные системы. Стратегия требует значительных изменений в подходах к судостроению, и Saronic Technologies собирается внести свой вклад в эту трансформацию. Новый завод позволит компании производить автономные надводные транспортные средства (ASV) в больших объемах, что, по мнению экспертов, критически важно для обеспечения морского превосходства.

Генеральный директор Saronic Дино Маврукас отметил, что Port Alpha будет спроектирован с учетом всех современных требований к производству. Он подчеркнул, что подход к созданию судов будет основываться на принципах автономности, начиная с проектирования и заканчивая производственными процессами. Это позволит значительно ускорить выход новых моделей на рынок.

Финансирование в размере 600 миллионов долларов, полученное от инвесторов поможет компании реализовать задуманное.

Saronic также активно инвестирует в расширение своих производственных мощностей для малых ASV. Верфь Port Alpha станет логическим продолжением этих усилий, обеспечивая создание судов, спроектированных с нуля и соответствующих современным требованиям.

По словам представителей Saronic, гибридный флот должен стать основой для защиты интересов США на морских просторах.

#вмс сша #судостроение #port alpha #saronic technologies #беспилотные суда
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