На фоне обсуждений о покупке Гренландии президентом США Дональдом Трампом, в Польше стартовал необычный проект. На платформе Zrzutka организовали сбор средств на "покупку" Гавайев, предлагая сделать этот американский штат частью Польши.

Сбор средств на Zrzutka имеет цель в один миллион злотых, что составляет около 250 тысяч долларов. Инициаторы проекта хотят, чтобы Гавайи стали 17-м воеводством Польши, не планируя менять их название. В описании к сбору говорится, что стране нужны тропики, и Гавайи могут стать курортной экономической зоной.

Организаторы не скрывают, что вдохновение для этой идеи пришло от Трампа, который заявил о намерении приобрести Гренландию. Они утверждают, что если Трамп может мечтать о Гренландии, то и Польша имеет право на более амбициозные планы. В описании сбора подчеркивается, что Гавайи могут стать неотъемлемой частью Польши.

Трамп ранее говорил о стратегической важности Гренландии для США, однако премьер-министр Гренландии Муте Эгеде четко дал понять, что остров не подлежит продаже. Эта тема остается актуальной, особенно с учетом того, что в 2019 году Трамп уже высказывался о возможности покупки Гренландии. Польша, в свою очередь, пытается использовать ситуацию в своих интересах.