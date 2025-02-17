Новое исследование показало, что пыль от тормозных колодок электромобилей может быть более токсичной, чем выбросы дизельных и бензиновых двигателей. Это открытие ставит под сомнение мнение о том, что переход на электромобили полностью решит проблему загрязнения воздуха.

Переход на электромобили часто воспринимается как решение проблемы загрязнения воздуха. Однако новое исследование из Университета Саутгемптона в Великобритании указывает на то, что выбросы от тормозных колодок могут представлять собой серьезную угрозу для здоровья, даже превышая вред от двигателей внутреннего сгорания.

Исследователи проанализировали влияние твердых частиц, выбрасываемых различными типами тормозных колодок, на здоровье легких. В ходе экспериментов они использовали четыре типа колодок: низкометаллические, полуметаллические, не содержащие асбеста органические и гибридные керамические. Ожидания не оправдались: органические колодки, которые обычно считаются менее вредными, оказались наиболее токсичными.

Ученые отметили, что пыль от этих колодок вызывает воспалительные процессы в легких, сопоставимые с последствиями от вдыхания дизельных выбросов. Это может показаться удивительным, учитывая, что электромобили чаще используют рекуперативное торможение, что снижает необходимость в традиционных фрикционных тормозах. Однако их большая масса приводит к тому, что они генерируют больше пыли при торможении.

Анализ показал, что медные волокна, используемые в современных тормозных колодках, заменили асбест, но также вызывают серьезные проблемы со здоровьем. В частности, медная пыль связана с такими заболеваниями, как рак и астма. Несмотря на это, в некоторых штатах США, таких как Калифорния и Вашингтон, приняты законы о снижении содержания меди в тормозных колодках, но основное внимание уделяется защите водных ресурсов, а не здоровья человека.

Согласно новым нормам выбросов Евро 7, которые вступят в силу в 2026 году, планируется ограничить выбросы тормозной пыли, но это коснется только новых автомобилей.

Как видим, несмотря на очевидные преимущества электромобилей, их влияние на окружающую среду и здоровье требует более тщательного анализа.