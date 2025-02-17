Это число стало рекордом для данной версии, хотя до предыдущего общего рекорда не хватило всего 75 тысяч игроков.

Counter-Strike 2 продолжает набирать популярность среди геймеров. 16 февраля 2025 года игра отметила очередной пиковый всплеск числа одновременно играющих геймеров, что подчеркивает ее привлекательность в мире киберспорта.

Согласно данным Steam, 1 744 015 геймеров одновременно участвовали в игре, что является значительным достижением для Counter-Strike 2. Ранее, в мае 2023 года, был установлен рекорд в 1 818 773 игрока, что произошло на фоне объявления о тестировании CS2 и стартующего мейджора по CS:GO в Париже. Несмотря на то, что новое достижение не превысило этот рекорд, оно все же стало важным моментом для этой игры.

После небольшого спада активности в январе, вероятно связанного с паузой в профессиональных турнирах, интерес к игре снова возрос с началом февраля. Турниры, такие как BLAST и IEM Katowice, привлекли внимание геймеров и помогли увеличить онлайн-число. С учетом текущих тенденций многие надеются, что Counter-Strike 2 сможет в будущем установить новые рекорды, возможно, даже достигнув отметки в 2 миллиона игроков, одновременно присутствующих онлайн.