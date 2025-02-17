Apple планирует обновить свою гарнитуру Vision Pro, добавив функции искусственного интеллекта. Ожидается, что обновление будет выпущено в апреле и принесет новые возможности для работы с пространственным контентом.

Компания Apple продолжает развивать свою гарнитуру Vision Pro, стремясь сделать ее более привлекательной для пользователей. Появившиеся слухи о предстоящем обновлении вызвали интерес у поклонников технологий.

Согласно отчету Bloomberg, обновление visionOS 2.4 может стать значительным шагом вперед для Vision Pro. Оно обещает внедрить функции Apple Intelligence, которые ранее начали появляться на других устройствах компании, таких как iPhone и iPad. Эти функции включают интеграцию ChatGPT для Siri и новые инструменты для работы с уведомлениями.

Среди новшеств, которые ожидаются в обновлении, — приложение для просмотра пространственных медиаформатов, таких как 3D-изображения и панорамы. Первые инструменты Apple Intelligence, такие как Genmoji и Image Playground, станут доступны для разработчиков в бета-версии на этой неделе. Однако изменения в Siri, как утверждают источники, пока не будут значительными.

Недавно Apple также выпустила небольшое обновление для Vision Pro — visionOS 2.3.1, что подтверждает активность компании в улучшении своих устройств. Генеральный директор Тим Кук в соцсетях намекнул на возможное объявление нового продукта, что добавляет интриги к предстоящему обновлению.