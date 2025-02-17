17 февраля BMW анонсировала показ своего нового электрического тестового автомобиля на автосалоне в Шанхае. Модель, известная как BMW Vision Driving Experience, станет площадкой для тестирования новых технологий, которые будут внедрены в будущие автомобили.

На грядущем автосалоне в Шанхае, который пройдет с 23 апреля по 2 мая 2025 года, BMW планирует представить свой новый электрический тестовый автомобиль. Эта модель не будет серийной, но станет важным этапом в разработке технологий для будущих автомобилей.

Автомобиль сохраняет элементы дизайна концепт-кара, ранее анонсированного компанией. Он выделяется передней частью, напоминающей «солнцезащитные очки», и большой двойной решеткой радиатора. Светодиодные фары с прямоугольным контуром придают ему современный вид, а обычные зеркала заднего вида и колеса с встроенными светодиодными фонарями добавляют функциональности.

В сердце автомобиля находится процессорный блок "Heart of Joy", разработанный BMW. Он управляет системой питания, торможением и зарядкой, а также рекуперацией энергии. Этот блок способен контролировать крутящий момент до 18 000 Нм и обрабатывать данные в десять раз быстрее, чем предыдущие версии. Интеграция рекуперации энергии с гидравлической системой обеспечивает плавное управление.

Автомобиль использует 800-вольтовую платформу и технологию электропривода BMW eDrive шестого поколения. Ожидается, что он сможет проехать до 300 километров после всего 10 минут подзарядки.