Илон Маск анонсировал строительство подземной транспортной системы в Дубае, предназначенной для беспилотных автомобилей. Проект соединит более 100 станций и обеспечит перевозку до 20 000 пассажиров в час.

Компания Boring Company под руководством Илона Маска анонсировала новый проект в Дубае, который должен изменить систему городского транспорта. Новый подземный проект, названный Dubai Loop, будет полностью ориентирован на беспилотные автомобили.

На Всемирном правительственном саммите Маск представил планы по созданию подземной сети длиной 17 километров. Проект включает более 100 станций, которые свяжут ключевые районы города и туристические достопримечательности, обеспечивая эффективное передвижение беспилотных транспортных средств. Это должно значительно сократить время в пути и уменьшить нагрузку на наземные дороги, что особенно актуально для быстро развивающегося Дубая.

Подземные туннели имеют свои преимущества. Они позволяют избежать влияния высоких температур, что делает поездки более комфортными. Маск подчеркнул, что в подземной среде температура останется ниже, чем на поверхности, что особенно актуально в условиях пустынного климата. Кроме того, подземный транспорт не подвержен влиянию неблагоприятных погодных условий, таких как песчаные бури.

Безопасность станет важным аспектом проекта. Туннели будут спроектированы с учетом современных стандартов, что обеспечит защиту пассажиров в экстренных ситуациях. Внутри туннелей предусмотрены системы для удаления дыма и другие меры, направленные на безопасность.