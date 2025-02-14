Volkswagen представил концепт своего нового электромобиля начального уровня стоимостью 20 000 евро. Дебют модели запланирован на март, а серийное производство начнется в 2027 году.

Volkswagen анонсировал новый электромобиль начального уровня, который должен стать доступным вариантом для европейских покупателей. Ожидаемая цена модели составит 20 000 евро, что делает ее одной из самых доступных в своем сегменте. Концептуальная версия автомобиля дебютирует на выставке в марте, а серийное производство начнется в 2027 году.

Новый электромобиль станет преемником снятого с производства VW Up! и будет представлен под названием ID. Every1, хотя официального подтверждения этого названия пока нет. Эскизы, опубликованные 13 февраля, дают представление о внешнем дизайне автомобиля. Дизайнеры Volkswagen подчеркивают, что новый хэтчбек сочетает в себе функциональность и стиль. Он имеет компактные размеры и просторный интерьер, что делает его подходящим для городских условий.

Автомобиль будет построен на укороченной версии платформы MEB, что позволит использовать более доступные аккумуляторы и один электродвигатель. Такой подход снизит производственные затраты и сделает модель более привлекательной для покупателей. Ожидается, что в будущем аналогичные электромобили начального уровня могут появиться и от других брендов, таких как Skoda и Seat.

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер отметил, что новая модель будет «доступным, высококачественным и прибыльным электрическим автомобилем для Европы».