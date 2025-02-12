Их метод основан на использовании ферромагнитных полупроводников и брэгговских резонансов.

Команда ученых из Саратовского университета достигла значительного прогресса в области телекоммуникаций. Они разработали метод, который способен улучшить качество сигнала в мобильных телефонах и Wi-Fi-роутерах, используя уникальные свойства ферромагнитных полупроводников.

Исследование сосредоточено на формировании брэгговских резонансов в ферромагнитных полупроводниках. Эти материалы обладают способностью намагничиваться и проводить электрический ток, что делает их идеальными для современных технологий. Новый подход отличается от предыдущих, так как исследователи смогли управлять характеристиками полупроводников с помощью периодических структур.

Брэгговские резонансы, возникающие в этих материалах, могут значительно повысить качество передачи данных. Результаты работы ученых открывают новые горизонты для создания более компактных и эффективных устройств.

Кроме того, команда ранее разработала алгоритм, который позволяет уменьшить объем передаваемых данных по Wi-Fi на 50%, что улучшает скорость связи.